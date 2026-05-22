Минобороны показало полет МиГ-31 с "Кинжалом" со спецбоевой частью

МО показало МиГ-31 с "Кинжалом" со спецбоевой частью на учениях ядерных сил

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России показало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью на учениях ядерных сил.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая.

На видео показано, как к самолету МиГ-31 крепится гиперзвуковая ракета "Кинжал" со спецбоевой частью, и вылет в район патрулирования.

Всего к учению привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 - стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.