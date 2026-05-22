Иран готов применить новое оружие в случае атаки США

ЦАМТО, 21 мая. Иран располагает современным оружием, которое пока не применялось на поле боя в конфликте с США и Израилем, сообщил "РИА Новости" иранский военный источник.

"Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано", – сказал собеседник агентства, комментируя готовность Ирана к возможной повторной атаке США.

По его словам, Тегеран не испытывает нехватки средств, которые готов применить для отражения атак.

"С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно", – добавил собеседник "РИА Новости".