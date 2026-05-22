США планируют построить 75 боевых кораблей и подлодок за пять лет

Подводный ракетоносец класса Columbia
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy illustration

ЦАМТО, 21 мая. Военно-морские силы США профинансируют строительство 75 боевых кораблей и подлодок в течение пяти лет, выяснило агентство "РИА Новости" на основе анализа ежегодных планов ВМС.

США направят 305,7 млрд. долл. на эти цели в 2027-2031 ф.гг., следует из изученных "РИА Новости" документов. Наибольший объем средств – 65,8 млрд. долл. – планируется выделить на кораблестроение в 2027 ф.г.

В состав закупаемых кораблей и подлодок войдут АПЛ классов Columbia и Virginia, эсминцы класса Arleigh Burke, фрегаты, десантные корабли, а также три линкора нового поколения класса BBG(X). ВМС планируют довести общую численность флота до 450 ед. к 2031 ф.г.

Как напоминает агентство, глава Пентагона Пит Хегсет 12 мая заявил, что США теряют преимущество на море из-за системных проблем в кораблестроении, включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей. Он отметил, что несмотря на амбициозные цели ВМС, флот США застрял на отметке ниже 300 ед.

