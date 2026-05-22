Госкомвоенпром Беларуси представляет перспективную РЛС ближнего действия "Калина"

ЦАМТО, 21 мая. ОАО "АЛЕВКУРП" (Республика Беларусь) ведет научно-исследовательскую работу по разработке трехкоординатной РЛС точного измерения координат и наведения оружия, получившую шифр "Калина".

РЛС будет способна обеспечить автоматическое наведение средств поражения (зенитные пулеметные и пушечные установки, управляемые ракеты) на БЛА любого класса, в том числе на малоскоростные цели и объекты с малой эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР).

Одним из значимых преимуществ РЛС "Калина" станет крайне низкая радиотехническая заметность, достигаемая за счет малой излучаемой мощности. Защита от пассивных помех (мешающих отражений) будет обеспечена за счет применения собственных алгоритмов цифровой обработки сигналов.

Перспективная станция будет сопрягаться не только со средствами поражения, но и с пунктами управления различного уровня, куда будут передаваться данные о дальности, азимуту и угле места цели. Разработчики также предусматривают возможность установки РЛС на различные платформы, в том числе на бронеавтомобили белорусского производства.

