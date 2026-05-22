Обложили со всех сторон. Что НАТО затеяла на границах России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Страны Североатлантического альянса проводят сразу несколько крупных военных учений. Их география, сценарий, задачи, состав сил и средств серьезно различаются. Но все эти маневры в той или иной степени направлены на "сдерживание России". А говоря без дипломатического этикета — на подготовку к большой войне. О том, как и где тренируются военнослужащие НАТО, — в материале РИА Новости.

Противолодочный рубеж

В Dynamic Mongoose 2026, организованных Морским командованием НАТО (MARCOM), участвуют более десяти надводных кораблей и подлодок, а также морская патрульная авиация Великобритании, Норвегии, США, Канады, Дании, Германии и Нидерландов. Задачи противолодочной обороны (ПЛО) отрабатывают в южной части Норвежского моря, на Фареро-Исландском и Фареро-Шотландском рубежах. Маневры, стартовавшие на этой неделе, должны завершиться 29 мая.

Фрегат Northumberland ВМС Великобритании Источник изображения: © Фото : Royal Navy

Вдоль так называемой линии GIUK между Гренландией, Исландией и Великобританией размещена гидроакустическая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System), созданная в 1960-х в качестве главного средства против подводных сил советского Северного флота. Сеть донных гидрофонов регистрирует низкочастотные звуки — шум винтов.

Вероятный противник на учениях Dynamic Mongoose, понятно, — все тот же подплав Северного флота. Если районы боевого патрулирования стратегических "Бореев" и "Дельфинов" ограничены главным образом акваторией Баренцева моря, то многоцелевым атомоходам проектов "Ясень-М", "Антей" и "Щука-Б" в случае полномасштабного конфликта с НАТО придется прорываться на оперативный простор как раз через районы развертывания SOSUS.

Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

Не исключено, что на маневрах займутся и вопросами противодействия новейшим российским системам "Посейдон". Автономный подводный дрон‑торпеда с ядерной энергетической установкой — стратегическое оружие для доставки термоядерного боезаряда мощностью до десяти мегатонн к берегам противника. Подрыв у побережья вызовет мощное искусственное цунами и сильное радиационное заражение местности.

"Посейдон" позиционируется как элемент противоборства системам ПРО и "оружие Судного дня", гарантируя ответный удар, даже если остальные силы ядерного сдерживания страны будут уничтожены. Малошумный, идет к цели на глубине до тысячи метров. Обнаружить такую цель непросто даже самой современной системе ПЛО. И это не может не беспокоить руководство НАТО.

Морская война нового типа

В черноморских маневрах Opex-26, начавшихся в понедельник, задействованы порядка тысячи военнослужащих Болгарии, Канады, Португалии, США, Турции и 50 единиц техники. Учения посвящены тактике применения беспилотных и безэкипажных систем в современной морской войне — в рамках долгосрочных планов НАТО по интеграции дронов различного типа в войска, развернутые у границ России.

В Североатлантическом альянсе скрупулезно изучают опыт применения безэкипажных катеров ВСУ — надводных, подводных и полупогружных в Черном море. Более того, ряд западных государств поставлял Киеву как технологии и специалистов, так и готовые изделия. Российско-украинский конфликт стал для НАТО идеальным полигоном в том числе и на море.

Эти учения удобны еще и тем, что безэкипажные системы не подпадают под действие Конвенции Монтрё, ограничивающей длительное присутствие военных кораблей нечерноморских государств в этой акватории.

С запада и северо-запада

С 4 мая в Эстонии проходят крупнейшие ежегодные учения Kevadtorm ("Весенний шторм — 2026") с участием 12 тысяч военнослужащих США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Польши, Финляндии, Швеции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Чехии. Специальный "приглашенный гость" — Украина. География — преимущественно юго-восток Эстонии вблизи границ с Россией, а также северо-восток Латвии. После слаживания многонациональных сил с 23 мая по 1 июня на полигонах состоятся боевые стрельбы.

Эстонские военные во время учений Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Степанов

Официальная цель, сформулированная Минобороны Эстонии, — улучшить совместимость, планирование и ведение оборонительных операций с союзниками в условиях конвенционального конфликта. На самом же деле страны НАТО, очевидно, пытаются наглядно продемонстрировать России решимость и военный потенциал, особенно на фоне нынешней критики альянса в Вашингтоне. Ну и присутствие ВСУ говорит о многом.

А в Финляндии, в муниципалитете Кухмо, всего в 70 километрах от границы с Россией, — второй этап масштабных сухопутных учений Saber Strike 26. Участвуют Великобритания, США, Италия, Венгрия, Польша, Франция — порядка 4,5 тысячи военных. Задачи — отработка оперативной совместимости, перспективных технологий и вооружений.

В общем, НАТО готовится воевать вдоль всей границы с Россией. Запад пытается выстроить из разнородных многонациональных сил единую эффективную военную машину. До конца года проведут еще несколько крупных учений. В этих условиях маневры Москвы и Минска с отработкой применения ядерного оружия более чем уместны.