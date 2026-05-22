Войти
Военное обозрение

Показаны кадры работы нового 30-мм ЗАК с ИИ против дронов ВСУ

182
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с работой нового отечественного зенитного артиллерийского комплекса, имеющего калибр 30 мм. Предназначен он главным образом для противодействия дронам.

На кадрах «Повёрнутых на войне» запечатлена работа ЗАК против украинских БПЛА «Лютый» самолётного типа.

Важной отличительной особенностью этого комплекса является его способность визуально обнаруживать цель в тёмное время суток за счёт тепловизионной системы. Кроме того, комплекс с РЛС снабжён аналитическим ядром, позволяющим с использованием искусственного интеллекта распознавать конкретную цель.

На кадрах можно видеть, как в центре визирной сетки оказывается беспилотный летательный аппарат противника, после чего ЗАК открывает огонь – дрон буквально разваливается на части в воздухе. Далее обломки дрона падают на землю, а комплекс переходит к поиску новой цели. Находя её, ЗАК уничтожает своим огнём и её.


При масштабировании производства таких комплексов ситуация с противодействием БПЛА противника может в значительной степени измениться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Почему даже старый советский РКГ-3 оказался опасен для “непобедимой” “Меркавы”"
  • 22.05 02:39
  • 1
Запасной план Европы: НАТО без Америки (The Economist, Великобритания)
  • 22.05 00:51
  • 0
Комментарий к "Самая дорогая игрушка Пентагона: 15 миллиардов за штуку"
  • 22.05 00:41
  • 15852
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 17:04
  • 0
Стенания Зеленского
  • 21.05 16:49
  • 0
«Народная дипломатия» и вполне официальные лица
  • 21.05 02:52
  • 1
Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"