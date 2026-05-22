Показаны кадры работы нового 30-мм ЗАК с ИИ против дронов ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с работой нового отечественного зенитного артиллерийского комплекса, имеющего калибр 30 мм. Предназначен он главным образом для противодействия дронам.

На кадрах «Повёрнутых на войне» запечатлена работа ЗАК против украинских БПЛА «Лютый» самолётного типа.

Важной отличительной особенностью этого комплекса является его способность визуально обнаруживать цель в тёмное время суток за счёт тепловизионной системы. Кроме того, комплекс с РЛС снабжён аналитическим ядром, позволяющим с использованием искусственного интеллекта распознавать конкретную цель.

На кадрах можно видеть, как в центре визирной сетки оказывается беспилотный летательный аппарат противника, после чего ЗАК открывает огонь – дрон буквально разваливается на части в воздухе. Далее обломки дрона падают на землю, а комплекс переходит к поиску новой цели. Находя её, ЗАК уничтожает своим огнём и её.

При масштабировании производства таких комплексов ситуация с противодействием БПЛА противника может в значительной степени измениться.