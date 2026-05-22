Новая артсистема несколькими снарядами отрубила хвост БПЛА Ан-196 "Лютый"

В России появилось новое средство борьбы с вражескими тяжелыми беспилотниками. Как работает этот зенитный артиллерийский комплекс, показано в группе в ВК "Повернутые на войне".

Кадры боевого применения были сделаны через его прицел. Видно, как несколько 30-мм снарядов буквально отрубают хвост 300-килограммовому БПЛА противника Ан-196 "Лютый". После чего этот аппарат с боевой частью в 75 кг, вращаясь, падает на землю. Аналогичное происходит и с другими дронами-камикадзе.

Речь идет уже не об испытаниях опытного образца, а о начале серийного производства ЗАК с радиолокационной станцией и многоканальным тепло-телевизионным прицельным оборудованием, имеющим, к тому же, искусственный интеллект.

Какие-то особые подробности об этой новинке отсутствуют, но это даже хорошо - есть системы вооружений, о которых врагам знать много и не нужно. Пусть они удивятся, когда их дроны после применения таких установок будут массово валиться в виде многочисленных фрагментов на землю.

