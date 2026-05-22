Девятый шквал: как «Терминаторы» участвуют в штурмах укрепрайонов

Новая тактика помогает быстрее и успешнее взламывать оборону противника

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» начали применять новую тактику при штурме укрепленных районов. Машины выдвигаются к позициям противника и быстро ведут огонь по укреплениям и живой силе, а затем отходят. Всё это проходит под прикрытием танков, ведущих огонь с дистанции в несколько километров. Эксперты отмечают, что такая тактика позволяет эффективнее подавлять оборону и поддерживать продвижение штурмовых подразделений. Шквал огня, который создают «Терминаторы», наносит серьезный урон пехоте на уже подавленных танками позициях.

Бьют с ходу

В ходе боевой работы экипажи танков и БМПТ, использующие новую тактику, должны действовать максимально слажено. При такой схеме первыми в бой вступают танки — с дистанции до 15 км они ведут огонь с закрытых огневых позиций из мощных 125-мм орудий по укреплениям и дотам. После того как фортификационные сооружения противника серьезно разбиты, в дело вступают БМПТ. Они, выкатываясь к позициям противника, добивают пехоту, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

Шквал огня обеспечат две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42 и автоматические гранатометы, находящиеся на вооружении машины поддержки. Они способны поражать не только живую силу и автомобили, но и легкую бронетехнику.

Причем удары наносятся на ходу — машина должна быстро и максимально эффективно отработать и скрыться, прежде чем сама попадет в прицел вражеских дронов. Сами танки и БМПТ также действуют в тесной связке с беспилотниками, которые занимаются разведкой и целеуказанием, отметили собеседники издания.

До начала специальной военной операции считалось, что «Терминаторы» будут действовать вместе с танками на острие атаки, прикрывая их от противотанковых средств противника и уничтожать пехоту, но появление большого количества небольших тактических дронов заставило задуматься о новой тактике для машин поддержки, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Сейчас противник имеет возможность использовать большое количество небольших беспилотников против одной машины, — отметил эксперт. — И их не пожалеют для уничтожения БМПТ. Машина, появившись на передовой, обязательно станет приоритетной целью для операторов дронов ВСУ.

Чтобы повысить эффективность таких атак, нужно полностью изолировать район от вражеских беспилотников, считает эксперт.

— Для этого используют комплексы РЭБ и активно развивающиеся беспилотники ПВО, — отметил Юрий Лямин. — В нашей армии начали использовать несколько моделей. Среди них дрон-перехватчик «Елка», который эффективно борется с FPV-дронами и более крупными аппаратами типа «Баба-яга», которые могут нести сразу несколько мощных боеприпасов и, безусловно, представляют опасность для тяжелой бронетехники.

В современном бою даже при проведении локальной операции должны быть задействованы все силы и средства. Поддержку действий танков и БМПТ должны обеспечивать авиация и артиллерия.

— В конечном итоге всё решает пехота, — отметил эксперт. — Пока она не добьет врага и не зайдет в укрепрайон, его нельзя назвать взятым.

Будущее БМПТ

Совершенствование тактики использования БМПТ продолжится. Связано это с наращиванием огневой мощи машины и новым уровнем универсальности, уверены военные эксперты.

На поле боя на «Терминаторов» можно возложить решение множества задач. Всё зависит лишь от их оснащения и целей операции, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В будущем БМПТ потребуется необитаемый боевой модуль с переходом на орудие калибра 57-мм, а вместо пассивных решеток-«мангалов» — полноценная активная защита, — считает он.

Вероятно, машины ждут различные варианты модернизации: один из ее вариантов может специализироваться на живой силе и легкой бронетехнике. Другой — превратится в машину ПВО ближнего радиуса действия. Они должны будут бороться с роями FPV-дронов, от которых сильно страдают наши танки, пояснил эксперт.

Танкисты используют «огненный накат»

Тактика российских сухопутных подразделений в ходе СВО постоянно совершенствуется. В частности, происходит пересмотр концепции использования танков, идут поиски наиболее эффективных приемов, систематизируется полученный в ходе боевых действий опыт.

Сейчас российские танкисты начали активно применять тактику с названием «огневой накат», писали «Известия».

Новая тактика предусматривает скоординированную работу танковых пар: один из них ведет огонь с закрытой позиции, а второй выезжает на нейтральную полосу для стрельбы прямой наводкой.

Экипажи ведут огонь на ходу, после чего быстро меняют позицию, выходя на передний край с другого направления. Это требует высокой слаженности, быстрой стрельбы и учета множества факторов — от рельефа до погодных условий.

Такой подход позволяет эффективно взламывать оборону и укрепрайоны противника, затрудняя нанесение ответных ударов.

Тактика уже доказала свою эффективность при уничтожении опорных пунктов и поддержке штурмовых подразделений. Ее отработка продолжается и на тыловых полигонах, где танкисты совершенствуют навыки взаимодействия и маневрирования в условиях, приближенных к боевым.

