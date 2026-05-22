Запасной план Европы: НАТО без Америки (The Economist, Великобритания)

Economist: НАТО разрабатывает "план Б" на слуай выхода США из альянса

Страны НАТО разрабатывают план действий на случай выхода США из альянса, пишет Economist. У организации уже есть своеобразный план Б, однако, как отмечается, Марк Рютте запретил любые обсуждения вопроса, боясь гнева Вашингтона.

Чем грозит уход США

В начале мая в Техасе солдаты бригады "Black Jack" свернули полковые знамена. 4000 танкистов готовились к отправке в Польшу для защиты НАТО от России. "Выдвижение бронетанковой бригады — это ясный сигнал", — заявил генерал Томас Фелти. Через 2 недели Америка дала обратный сигнал: развертывание отменили. Это второе за месяц сокращение военного присутствия США в Европе от Трампа. Ранее американский президент объявил о выводе 5000 военных из Германии и других мест из-за отсутствия европейской поддержки его войны в Иране.

Трамп сомневается в собственных обязательствах перед НАТО по Пятой статье с самого начала второго срока. Это вызвало давно назревший рост оборонных расходов Европы. Но в последние месяцы он пошел дальше: новые сокращения войск и отмена развертывания крылатых ракет в Германии, которые должны были закрыть важную брешь в обороне Европы. Стремительный вывод сил перевернул планы европейцев. Союзники рассчитывали на время — нарастить войска и заменить американские разведку и слежку. Огромный расход ракет Америкой в Иране задерживает поставки союзникам и Украине: Вашингтон пополняет собственные склады.

Некоторые члены НАТО, шокированные январской угрозой Трампа забрать Гренландию у Дании, опасаются теперь не только бездействия Америки в войне с Россией. Они допускают активное противодействие Вашингтона ответам других членов альянса. Такой сценарий пока считается маловероятным, но высокопоставленные офицеры и чиновники от обороны из нескольких стран НАТО впервые воспринимают риск довольно серьезно. Ряд европейских армий разрабатывает секретные планы ведения боя не только без американской помощи, но и без значительной части командно-контрольной инфраструктуры НАТО. "Гренландский кризис стал для нас пробуждением, — заявляет шведский оборонный чиновник. — Мы осознали необходимость разработать план Б".

Ни один из опрошенных чиновников не дал открытых комментариев из страха ускорить выход Америки. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "буквально запретил обсуждения, веря, что это подольет масла в огонь", — сообщает инсайдер. Когда Матти Песу из Финского института международных отношений в прошлом году выступил соавтором доклада в пользу плана Б, финские чиновники отрицали саму возможность рассмотрения такого сценария. Однако неотложность угрозы подтолкнула несколько стран к размышлениям: как и под чьим командованием Европа будет воевать в случае "неисправности" НАТО (выражение одного из чиновников). "Какую командно-контрольную цепочку использовать, если Америка блокирует НАТО?" — вопрошает другой оборонный чиновник.

Вопрос бьет в саму суть успеха альянса. Большинство военных коалиций — как школьный оркестр: каждая страна приходит, бьет в барабан как попало и уходит. НАТО же создавалась как симфонический оркестр под управлением единого дирижера — верховного главнокомандующего SACEUR, американского генерала. Для управления оркестром он имеет защищенные связи с сетью штабов. Тысячи сотрудников готовы к реагированию в момент начала войны. "Лидерство США — клей альянса, — говорит директор Центра безопасности, дипломатии и стратегии Свободного университета Луис Симон. — Без Америки система сдерживания, вероятно, распадется".

Следовательно, план Б предполагает не только приобретение вооружений, но и создание структуры для ведения боя европейцами. Ядро, по крайней мере в Северной Европе, составит коалиция стран Прибалтики, североевропейских государств и Польши. Все они по большому счету разделяют общие ценности и опасаются России. Несколько крупных европейских членов НАТО — Британия, Франция и Германия — располагают "силами немедленного реагирования" в Прибалтике. Следовательно, их почти наверняка втянут в любой конфликт. Возможно, треть членов НАТО "начнут воевать в первый же день" независимо от активации пятой статьи, говорит Эдвард Арнольд из лондонского аналитического центра RUSI. "Никто не будет дожидаться, пока португальцы соберутся на Североатлантический совет для дискуссий", — заявляет он.

Одна из часто упоминаемых альтернативных командно-контрольных структур — британская коалиция из 10 стран, в основном балтийских и северных. Коалиция известна как Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) и имеет постоянный штаб недалеко от Лондона. Созданная Британией и 6 другими членами НАТО в 2014 году, JEF изначально задумывалась как дополнение к более крупному альянсу для предоставления сил высокой готовности в короткие сроки при обстоятельствах, не достигающих порога Пятой статьи. Мандат JEF расширился после вступления Швеции и Финляндии в 2017 году — за несколько лет до подачи заявок на членство в НАТО. Теперь JEF считается способом обхода слабости НАТО: любой член альянса может заблокировать активацию Пятой статьи, требующей единогласного решения. JEF, как заявил в 2023 году тогдашний командир, британский генерал-майор Джим Моррис, "может реагировать на ситуации без консенсуса". Коалиция уже несколько раз активировалась для учений и морских патрулей.

"JEF являет собой наиболее проработанную альтернативу", — отмечает Арнольд. По его словам, штаб коалиции уже обладает возможностями в области разведки, планирования и логистики. JEF располагает собственными защищенными коммуникационными сетями, которые, хотя и ограничены, не зависят от НАТО. Членство Британии обеспечивает коалиции определенную степень ядерного сдерживания.

Однако фокус JEF по-прежнему сосредоточен в основном на Северном и Балтийском регионах. Коалиции не хватает крупных держав, таких как Франция, Германия и Польша. Некоторые офицеры стран-союзников испытывают беспокойство по поводу оборонной готовности Британии. Недофинансирование оставило страну с жалкой горсткой кораблей, подлодок и частей для быстрого развертывания. "Англия — всеобщий любимый дядюшка, — говорит один чиновник. — Но она страдает болезнью старого поместья: видимость есть, денег нет".

Такие проблемы смягчатся при вступлении в коалицию Германии. Берлин серьезнейшим образом наращивает оборонный бюджет. При всех недостатках JEF выглядит лучшим решением в случае неспособности европейских членов взять под контроль существующую структуру НАТО. Однако Европа найдет некую форму совместной оборонной системы для замены американцев. Сдерживание, опирающееся на того, кто может не явиться на помощь, не является сдерживанием вовсе.