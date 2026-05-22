Yle: Финляндия и Польша будут иметь особое положение в европейском НАТО

Саули Ниинисте опубликовал доклад о будущем Североатлантического альянса, пишет Yle. Экс-президент Финляндии предлагает меры, направленные на создание европейского НАТО, одновременно поддерживая идею диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Давнишние идеи Ниинисте о европейском НАТО и необходимости диалога с Путиным теперь у всех на устах. Возглавляемая Ниинисте рабочая группа в пятницу опубликовала доклад о будущем альянса.

Европейское НАТО долгое время было заветной идеей бывшего президента Саули Ниинисте. Теперь об этом говорит вся Европа.

Поэтому именно он возглавил рабочую группу, которая изучала способы организации обороны Европы в ситуации, когда США сокращают свое участие.

Доклад, опубликованный в пятницу, предлагает различные способы усиления роли Европы в НАТО. Европа также должна быть готова взять альянс под полный контроль, если США откажутся от участия.

Однако Ниинисте подчеркивает важность дипломатии с Вашингтоном.

"Стоит отправиться в Белый дом и открыто рассказать о наших планах. Необходимо задать вопрос, остаются ли США в альянсе", — говорит Ниинисте в интервью Yle.

США давно хотят, чтобы Европа взяла на себя бóльшую ответственность за собственную оборону. Президент Дональд Трамп формулирует это жестче и угрожает полностью вывести страну из НАТО.

Идея вряд ли разозлит Америку

Ниинисте рассказывает, что объяснял идею "европейского НАТО" Трампу еще во время его первого срока президентства.

Он не считает, что доклад разозлит американцев, хотя в нем предусматривается отказ от старых структур НАТО, если они не сработают.

Разговоров о европейском НАТО было много, но до сих пор это оставалось пустой мантрой.

"Если говорить о структурной стороне, как Европа могла бы отвечать за оборону, конкретики я не видел. Наш доклад, пожалуй, первый".

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в начале года, что европейцам не стоит мечтать о самостоятельности в вопросах обороны.

В отношении ядерного оружия, разведки и искусственного интеллекта это верно, соглашается Ниинисте.

"У Европы нет этих возможностей, и быстро их не создать".

Коалиции желающих важнее ЕС

Европейское НАТО в докладе базируется больше на неформальных коалициях заинтересованных стран, чем на ЕС. Главная причина — громоздкая модель принятия решений в Евросоюзе, где часто требуется единогласие. Кроме того, к сотрудничеству важно привлечь Великобританию и Норвегию.

Для начала важно заменить американских генералов европейскими, считают составители доклада. Этот процесс уже начался.

Театры военных действий в Финляндии и Польше

Одновременно необходимо изменить командные структуры НАТО. Рабочая группа предлагает сместить акцент сухопутных сил на восток. Следует укрепить штаб в Миккели, а в Польше создать новый, фактически переместив его из нидерландского Брюнссюма.

Цель — приблизить принятие решений к возможным местам боевых действий.

"Если речь идет о сухопутной войне, по оценке военных, возникнет два театра военных действий: польские равнины и, возможно, длинная граница Финляндии".

Четкий план без отдельной армии

НАТО должно быть способно действовать без участия США. Однако доклад не предлагает создавать отдельную европейскую армию. У НАТО нет своей армии: альянс использует национальные вооруженные силы стран-членов. Так же будет действовать и предлагаемая Ниинисте европейская модель.

В докладе подчеркивается оговорка о взаимной помощи в рамках ЕС, которая является аналогом статьи 5 НАТО. В ней также нападение на одну страну-члена является нападением на всех.

С Путиным нужно вести диалог

Ниинисте давно повторяет, что Европе нужно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Причина — в российском представлении о европейской архитектуре безопасности, которое сильно отличается от европейского. Это проявилось зимой 2021–2022 годов, когда Россия пыталась помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Вторая причина — необходимость регулировать гибридную войну.

"Каким бы ни был мир на Украине, Россия вряд ли будет им довольна. Враждебные чувства сохранятся к европейским странам, поддерживавшим Украину. Между Европой и Россией образуется глубокая граница".

В 1950-х баланс страха привёл к тому, что сверхдержавы начали переговоры и ограничили количество ядерного оружия.

Примером гибридных атак могут быть дроны над Центральной Европой, парализовавшие целые страны (эти деяния на совести дроноводов ВСУ, размещенных с согласия правительств этих стран — прим. ИноСМИ).

"С гибридными угрозами может возникнуть та же ситуация, что и с ядерным оружием: нужен баланс страха, то есть договорённости о правилах. Важно начать этот разговор".

Ниинисте не комментирует посредничество

Имя самого Ниинисте ранее упоминалось в контексте возможных переговоров ЕС с Путиным. Ниинисте никак не комментирует эти слухи и считает маловероятным свое участие.

"Я гораздо сильнее доволен тем, что европейское НАТО теперь у всех на устах. Раньше надо мной смеялись за такие идеи".