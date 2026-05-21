В России представили отечественный лазерный комплекс защиты от БПЛА для гражданского использования

В планах — увеличить мощность до 12 кВт в том же форм-факторе

На выставке ЦИПР-2026 компания «Инферит Безопасность» представила российский лазерный комплекс для защиты от беспилотников. Система предназначена для охраны гражданских объектов, промышленных предприятий и инфраструктуры.

Комплекс включает лазерный модуль мощностью 3 кВт, радар, тепловизор, видеонаблюдение, лазерный дальномер и лидарный комплекс. Управление осуществляется специализированным ПО на базе искусственного интеллекта, автоматически распознающего цели.


Лазерный модуль осуществляет функциональное (ослепление) или физическое (тепловое) воздействие на БПЛА в зоне прямой видимости на расстоянии до 1000 метров. Точность поражения — свыше 90%. Комплекс способен работать непрерывно в течение 100 секунд, среднее время воздействия на цель — 3-5 секунд.

