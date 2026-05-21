На языке бюрократии: цели и средства США на Украине

Владимир Костырев — о том, что выдает доклад американских внешнеполитического и военных ведомств

Вчера мое внимание привлекли новости по докладу о военной помощи Украине, который подготовили генеральные инспектора Пентагона, Госдепартамента США и фактически ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID). Объясню почему.

Этот доклад, по сути, является бюрократическим отчетом за заданный период, в данном случае — за первый квартал 2026 года. Политики могут делать громкие заявления, но тут — конкретные цифры и сообщения военной разведки, которые дают более объективную картину. Пожалуй, можно сказать, что это пресловутое американское "глубинное государство", которое было при президентстве Джо Байдена, остается при Дональде Трампе и будет существовать при его преемнике.

В самом деле, если говорить строго, то документ посвящен операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), которая охватывает меры военного реагирования США и их союзников по НАТО "на действия России в Европе" с 2014 года, то есть продолжается уже более 10 лет. Да и участие в подготовке доклада генерального инспектора USAID тоже символично — ведомство фактически мертво, но дело его живет. Что это, если не "глубинное государство"?

Весь доклад занимает 78 страниц и гораздо суше и педантичнее, чем отдельные новости по нему. Но в целом он рисует весьма интересную картину, которую хочется рассмотреть подробнее.

Преимущество России

Документ однозначно указывает на военное преимущество России и в тактическом, и в стратегическом плане. Основой для таких оценок стали данные военной разведки — Defense Intelligence Agency, структуры Пентагона. В целом, конечно, хотелось бы посмотреть отчеты и других ведомств — ЦРУ и национальной разведки, — поскольку они фактически контролируют и перепроверяют друг друга, но мечтать, как говорится, не вредно.

Согласно выводам военной разведки, Россия "сохраняет общую стратегическую инициативу на Украине". В частности, РФ обладает более эффективной системой управления войсками, успешно задействует малые штурмовые группы, что позволяет оказывать давление по всей линии фронта, имеет преимущество в осуществлении маневрирования, в огневой мощи, лучше обеспечивает защиту войск в тылу. Западная помощь, в частности, в производстве беспилотников не смогла обеспечить Украине доминирование над Россией в этом отношении. И у Москвы гораздо больший запас прочности, как в плане возможности привлечения персонала в армию, так и в плане военно-промышленной базы. Украинские удары вглубь территории России, по оценке американской военной разведки, не могут оказать не только стратегического, но и оперативного воздействия на проведение военных операций. Удары по энергетической инфраструктуре РФ "не оказали существенного влияния на производство энергии Россией".

Все это, конечно, противоречит заявлениям Киева и "аналитике" многих западных СМИ о положении на фронте. Единственная сфера, где Украина, по американским оценкам, обладает преимуществом, — это разведданные, но и то только потому, что они предоставляются западными странами.

Доклад, кстати, прямо признает и то, что уже несколько месяцев пытается отрицать украинская пропаганда: Красноармейск (украинское название — Покровск) с конца 2025 года находится под контролем российских сил.

Документ по своей форме перечисляет сухие факты и не содержит собственных выводов, но они очевидны. Преимущество на поле боя и в тактическом, и в стратегическом плане — за Россией. И у нее же больший потенциал в продолжающемся конфликте.

Главные цели

При этом в докладе не говорится, что цель США на Украине — победа или хотя бы выживание киевского режима. В документе четко обозначены задачи операции Atlantic Resolve.

Усиление взаимодействия в рамках НАТО и повышение боеготовности альянса на случай "российской агрессии".

Помощь Украине в сфере безопасности для "усиления сдерживания" России.

То есть никто не говорит о мифической "победе" Киева или "границах 1991 года", или о сохранении за Украиной хотя бы части Донбасса. Речь идет о том, чтобы за счет Украины "убедить Россию отказаться от атак — открытых или скрытых — против стран — членов НАТО". Если "сдерживание России" будет обеспечено по Днепру или по границе Львовской области, то США это, видимо, устроит.

Возможно, поэтому мирным переговорам уделено в докладе относительно небольшое внимание — были в начале года и были, не договорились, едем дальше.

О злоупотреблениях и хищении американской помощи тоже, в общем-то, сказано совсем немного. Так, в одном из приложений упоминается общее количество расследований таких злоупотреблений — не конкретных судебных дел, а фактически предварительных аудитов в рамках офиса генерального инспектора (всего 56). В том числе уточняется, что в первом квартале 2026 года инспекторы министерств обороны получили и перенаправили другим ведомствам 12 жалоб и обращений на нарушения в этой сфере. Много это или мало? Нет ни имен, ни сумм, ни фактических результатов в виде уголовных дел и обвинений.

Американская помощь Украине

Еще один блок данных в докладе, на который стоит обратить внимание, касается американской помощи Украине. Трамп часто повторяет, что США с его приходом прекратили военную поддержку Киева, и формально он прав. С момента его вступления на пост президента Вашингтон не предоставляет Украине на безвозмездной основе боевую технику, экипировку и боеприпасы, как это было при его предшественнике. Теперь это делается за счет европейцев.

Согласно сведениям, содержащимся в докладе, союзники в рамках программы НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по состоянию на 31 марта 2026 года заказали у США оружие для Киева на $4,8 млрд. Эти деньги направлены в основном на ракеты для зенитных комплексов Patriot, которые являются одним из основных компонентов системы противовоздушной обороны Украины. Еще $7,11 млрд в рамках других программ Госдепартамента и Пентагона предназначено для компенсации союзникам по Североатлантическому альянсу запасов военной техники и боеприпасов, переданных Украине.

Кроме того, по состоянию на конец марта 2026 года только Госдепартамент США реализовал более 180 различных инициатив общим объемом около $4 млрд — от разминирования до поддержки правоохранительной системы Украины. Не до конца израсходованы согласованные Конгрессом еще при Байдене суммы помощи — в резерве остается более $60 млрд. Хотя Трамп, надо заметить, не спешит с их выделением.

Также США в первом квартале 2026 года осуществляли ремонт ранее переданной Киеву боевой техники (эти данные, кстати, частично отражают и картину украинских потерь). Это среди прочего 5 батарей Patriot, 6 установок HIMARS, 51 БМП Stryker, 1 танк Abrams, 17 гаубиц, 5 радарных станций TPQ-36. Американцы также за три первых месяца 2026 года подготовили 394 военных ВСУ, в том числе операторов HIMARS, экипажи боевых машин пехоты, командный состав.

Как я уже отмечал, в целом же в плане прямых военных поставок Вашингтону удалось переложить основной груз украинского конфликта на Европу. Если в 2024 году общий объем военной помощи Украине от западных союзников составил $40,8 млрд, из которых около половины всей суммы приходилось на США, то уже в 2025 году из $36,35 млрд Европа оплатила около $35 млрд (еще более $1 млрд внесли другие союзники Украины, помимо США и европейских стран).

Связи с НАБУ

Один из разделов доклада — неожиданно для меня — оказался непосредственно связан с внутренней политикой Украины. Контакты США с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) — которые начиная с конца 2025 года инициируют дела против ближайшего окружения Владимира Зеленского — давно были секретом Полишинеля, но тут о них говорится прямым текстом.

В докладе, в частности, отмечается участие агентов ФБР в подготовке детективов НАБУ. Приводятся эпизоды сотрудничества НАБУ и ФБР по задержанию в США разыскиваемого на Украине коррупционера, расследования схемы мошенничества в сфере производства беспилотников на $120 млн и сделки по незаконной продаже оружия на $1,3 млрд.

В докладе прописано, что Министерство юстиции США участвовало в осуществлении контактов между Вашингтоном и НАБУ при расследовании хищений в "Энергоатоме" (а это тот самый "Миндичгейт" — политический и коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича). То есть США напрямую взаимодействовали не с органами исполнительной власти на Украине и аппаратом Зеленского, а с НАБУ в рамках дела, которое стало сильнейшим ударом по верхушке киевского режима?

Вот такую картину, в моем прочтении, рисует бюрократический доклад — сдерживание России за счет Украины как цель США, хотя на поле боя побеждает РФ. Платить за все будет Европа, но контролировать ситуацию с помощью подчиненных себе структур вроде НАБУ США намерены сами. Картина, пожалуй, очень неприятная для Киева, но его никто и не спрашивает.

Владимир Костырев, Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

