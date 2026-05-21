В Центре аддитивных технологий ОДК испытали новый российский титановый сплав.

Сертифицированный материал будет использоваться для контроля качества измерений при изготовлении деталей авиационных двигателей

Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершил лабораторные исследования нового отечественного титанового порошка для 3D-печати. Результаты измерений позволят использовать сплав как эталон при настройке промышленных 3D-принтеров.

Опытная партия титанового порошка различной фракции, разработанного специалистами одной из крупных госкорпораций, прошла аттестационные испытания в центральной измерительной лаборатории ЦАТ. Инженеры тщательно проверили гранулометрический состав, текучесть, насыпную плотность и морфологию частиц. На каждый вид испытаний было проведено до 60 высокоточных измерений.

«Партнерство с отечественными производителями сырья гарантирует технологическую независимость нашего двигателестроения. Порошок титанового сплава ПТ-3В фракции от 20 до 63 микрон создан методом газовой атомизации. Для получения объективных данных эксперты применяли лазерные анализаторы размеров частиц и сканирующие электронные микроскопы. Лабораторный анализ подтвердил стабильность характеристик сплава. Сейчас мы готовим итоговую документацию, чтобы до конца июня полностью завершить аттестацию материала на соответствие техническим условиям», — отметил начальник центральной исследовательской лаборатории ЦАТ Роман Малинин.

Сертифицированный материал в дальнейшем будет использоваться для надежного контроля качества измерений при изготовлении деталей авиационных двигателей. Он минимизирует риск брака и расхождений при приемке продукции и упростит процесс при сокращении времени на сертификацию.

Отметим, что лаборатория ЦАТ оснащена 47 единицами современного оборудования. Специалисты обеспечивают полный цикл контроля: от входной проверки металлопорошковых композиций до разрушающих испытаний готовых изделий.