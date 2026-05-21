Войти
Ростех

«РТ-Техприемка» совместно с научно-техническими партнерами займутся импортозамещением цифровых решений для промышленности

142
0
0
РТ-Техприемка
РТ-Техприемка.
Источник изображения: Ростех

Соответствующий меморандум о технологическом сотрудничестве компания подписала с Группой Rubytech и Московским энергетическим институтом

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех, Группа Rubytech и Московский энергетический институт подписали меморандум о технологическом сотрудничестве. Стороны займутся импортозамещением цифровых решений в области промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Цель — создать полностью отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для энергетики и промышленности. Основной тестовой средой для разработок станет Национальная открытая платформа промышленной автоматизации (НППА).

Сегодня российские заводы и энергокомпании зависят от зарубежного ПО и оборудования. Соглашение призвано закрыть эти потребности. Так, «РТ-Техприемка» будет тестировать и внедрять собственные разработки, Группа Rubytech — предоставлять доверенные ПАК, а МЭИ обеспечит научную базу и вузовские испытательные площадки.

«Объединяя компетенции „РТ-Техприемки“, Группа Rubytech и МЭИ, мы планируем не просто разработать набор импортозамещающих продуктов, а создать полноценную экосистему промышленной автоматизации. Ключевая задача — подтвердить через испытания на базе НППА, что российские решения готовы к внедрению на объектах критической информационной инфраструктуры. Отдельным приоритетом станет интеграция испытательных стендов в образовательные программы МЭИ — это позволит готовить молодых инженеров с практическим уклоном. Наша общая цель — сократить путь от разработки отечественных решений до их промышленного внедрения», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Стороны будут развивать российские цифровые двойники и системы управления роботизированными комплексами (RMS). Отдельное внимание будет уделено технологиям предиктивного контроля качества изделий, метрологии и промышленной автоматизации. Ключевая задача — импортозамещение ИТ-решений для объектов критической информационной инфраструктуры. Меморандум также предусматривает совместную работу над отраслевыми ИИ-модулями и отечественными киберфизическими системами.

«Рынок промышленной автоматизации в России стоит на пороге стратегического выбора: компании переходят от поиска точечных замен иностранному ПО к формированию долгосрочной архитектуры на 15–20 лет вперед. Ключевой фактор успеха — не конкуренция за отдельные ниши, а создание целостной доверенной экосистемы, проверенной на реальных промышленных объектах. При этом важно соблюсти баланс: в базовой ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности стоит опираться на существующие зрелые решения, а не изобретать их заново. А вот специализированные отраслевые продукты для энергетики, нефтегаза, машиностроения необходимо разрабатывать целенаправленно — с учетом нормативов, требований к надежности и особенностей технологических процессов каждой отрасли», — отметил генеральный директор Группы Rubytech Игорь Ведёхин.

В рамках взаимодействия «РТ-Техприемка» планирует участвовать в тестировании и развитии собственных цифровых решений для промышленности. Среди них — система прослеживаемости изделий «Антиконтрафакт», платформа РМС ТехХ 25 Про для управления парком робототехники, а также разработки в области искусственного интеллекта, метрологии и предиктивного контроля качества продукции.

Кроме того, стороны намерены развивать совместные образовательные и просветительские проекты. Созданные в рамках соглашения испытательные стенды будут интегрированы в учебные программы технических вузов. Студенты смогут работать с реальным отечественным оборудованием и ПО.

«Совместная работа позволит апробировать на базе НППА передовые технологии моделирования, ИИ и распределенных интеллектуальных энергосистем, разработанные в НИУ МЭИ. Мы сможем интегрировать фундаментальные и прикладные разработки университета в отраслевые решения, ускоряя процесс импортозамещения критической информационной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено опережающей подготовке кадров через запуск совместных просветительских и образовательных проектов. В итоге МЭИ не только усилит свою экспертизу в сфере промышленной автоматизации и кибербезопасности, но и внесет вклад в создание технологически независимых решений для российской энергетики», — отметил проректор по науке и инновациям НИУ МЭИ Иван Комаров.

Меморандум подписан сроком на три года. Соглашение предполагает дальнейшую проработку совместных проектов и технологических инициатив.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЭИ
Ростех
Проекты
AI
Военные учения
ИТ
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА