Военное «супертопливо» от CycloKinetics увеличит дальность полетов ракет и самолетов на треть

Военный заправщик

Компания CycloKinetics готовится вывести на рынок гражданской авиации свое «супертопливо», для чего к 2027 году планирует расширить уже имеющиеся у нее производственные мощности. Ранее его облюбовали американские военные, которые уже применяют это топливо в двигателях самолетов, БПЛА и ракет. Главное преимущество новинки – ее эффективность на 32 % выше, чем у традиционных видов топлива для реактивных двигателей.

В классических видах топлива используются линейные или слаборазветвленные молекулы углерода – потому что это самый экономичный в производстве вариант. Форма молекулы ограничивает количество энергии, которая может быть в ней заключена. Поэтому химики CycloKinetics разработали новые, запатентованные процессы катализа и ферментации для получения циклопарафинов. Это замкнутые кольцеобразные структуры, в которых содержится гораздо больше атомов углерода и водорода при сохранении того же размера, что и у других молекул реактивного топлива. Увеличение количества энергии обеспечивает большую дальность полета на одной заправке, что критично важно при использовании боеприпасов большой дальности. Также это супертопливо не создает углеродных отложений внутри двигателя и почти не образует сажи при сгорании – это снижает тепловой след двигателя и делает ракеты менее заметными в инфракрасном диапазоне. Высокая термическая стабильность позволяет выдерживать низкие температуры без перехода в вязкое состояние, что помогает летать на больших высотах. Недостаток такого топлива в его высокой цене, что обуславливает небольшой объем производства — около 230 тыс. л в год. Для военных затраты не проблема, а теперь из-за мирового топливного кризиса на супертопливо поневоле обратят внимание и гражданские потребители. К этому их подталкивает уже оформившийся дефицит обычного авиационного топлива – любая альтернатива будет пользоваться спросом, несмотря на цену.

Александр Мартыненко