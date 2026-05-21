Армия России на учениях отработала приведение ЯО в высшую степень готовности

Вооруженные силы (ВС) России на учениях ядерных сил отработали приведение ядерного оружия в высшую степень боеготовности. Об этом 20 мая сообщило минобороны Белоруссии.

«Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на тренировке одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район, а личный состав армии республики отработал его охрану, оборону и обеспечение. Параллельно белорусские боевые расчеты подготовили и получили спецбоеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

После загрузки пусковых установок и транспортно-заряжающих машин подразделение скрытно выдвинулось на новую позицию, сообщает белорусское минобороны. Заняв ее, ракетные подразделения сымитировали пуски по целям.

К тренировке также привлекли белорусскую авиацию, которая совершила несколько учебно-боевых вылетов. Экипажи подготовили самолеты, оснастили их снарядами, заняли зоны боевого дежурства, сымитировали сброс боеприпасов на условного противника и вернулись на точку взлета.

Минобороны России 19 мая сообщило, что ВС РФ в период с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. Уточнялось, что учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками.

Позже, 20 мая, ведомство заявило, что в рамках учений ядерных сил были отработаны ракетные пуски комплексов «Искандер-М». Всего к учениям привлечены более 64 тыс. человек личного состава, свыше 7,8 тыс. единиц техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, восемь из которых — стратегического назначения.