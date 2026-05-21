ВВС Белоруссии на учениях провели имитацию бомбометания спецбоеприпасами

ВВС Белоруссии в рамках учений провели имитацию бомбометания спецбоеприпасами

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Авиация была задействована в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения в Белоруссии, самолеты-носители провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

С 18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

"В рамках тренировки (в среду – ред.) задействовалась авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов. После подготовки самолетов-носителей, оснащения их авиационными средствами поражения, экипажи осуществили взлет и заняли назначенные зоны дежурства в воздухе. Получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику и возвратились на аэродром базирования", - сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.