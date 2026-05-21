Испытатель сравнил Су-57Д с одноместным самолетом

Фото: Стрингер / РИА Новости
Летчик Богдан: Су-57Д соответствуют одноместной модели по управляемости

Двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д соответствует базовой одноместной модели по ключевым характеристикам. Самолеты сравнил Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан, слова которого приводит «Объединенная авиастроительная корпорация» в Telegram.

Он рассказал, что первый полет Су-57Д продолжался около 40 минут. Богдан отметил, что все задачи полета выполнили, все системы самолета работали штатно.

«В этом полете подтвердилось, что характеристики устойчивости и управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной», — сказал он.

Ранее стало известно о начале летных испытаний прототипа двухместного Су-57. Самолет разработали в инициативном порядке. Су-57Д можно использовать в качестве учебно-боевой машины и самолета боевого управления. Второй член экипажа будет координировать действия объединенной группы пилотируемых самолетов и дронов.

