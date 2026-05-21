Новая украинская система доставит дрон-камикадзе Hornet в тыл российских войск

Украинцы придумали, как увеличить дальность применения дрона-камикадзе американского производства Hornet, который и так способен пролетать примерно 120 км. На данный момент идут испытания новой системы.

Украинские специалисты придумали прикреплять дроны-камикадзе Hornet к аэростату и отправлять в район запуска. Как утверждается, аэростат доставляет беспилотник на дальность до 42 км, после чего осуществляет сброс. При этом заряд самого беспилотника практически остается целым, расходуется не более 5%. Таким образом, сброшенный с высоты 8 км дрон-камикадзе Hornet значительно увеличивает дальность поражения целей.

Данный специфический способ запуска дрона значительно увеличивает дальность его применения сразу с трех сторон: за счет дальности полета аэростата, за счет высоты сброса дрона и за счет сохранения емкости его АКБ.

Потенциально в будущем, когда эта система будет отработана, данный беспилотник с установленным терминалом Starlink сможет поражать цели на дальности в 1,5-2 больше заявленной разработчиком.

Дрон-камикадзе Hornet разработан американской компанией Swift Beat LLC, занимающейся созданием дронов для Киева. Беспилотник самолетного типа, боевая часть массой 4-5 кг (данные разнятся) со скоростью до 200 км/час и способный пролететь от 100 до 145 км, точных данных нет. На беспилотнике установлена система захвата цели с элементами искусственного интеллекта.

