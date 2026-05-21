Войти
Военное обозрение

Германия наладит производство дронов-перехватчиков для «восточного фланга» НАТО

135
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса сообщает о соглашении, заключенном между немецкой компанией Twentyfour Industries и американской Perennial Autonomy, являющейся разработчиком системы MEROPS, о производстве в Германии дронов-перехватчиков AS-3 Surveyor.

Подробные планы грядущего производства на данный момент не раскрываются, однако, вероятнее всего, изготовленные в Германии дроны-перехватчики будут поставляться не на Украину, а в европейские страны-члены НАТО. Как известно, система MEROPS состоит из радарных и электрооптических датчиков, пусковой установки, системы управления и непосредственно беспилотника AS-3 Surveyor. Как утверждают разработчики, система MEROPS представляет собой полноценный комплекс ПВО ближнего радиуса. Зенитные дроны этого типа ранее уже применялись в рамках конфликта на Ближнем Востоке и поставлялись США украинским боевикам. Оценочная стоимость одного такого перехватчика составляет около 15 тысяч долларов.

В настоящее время системы противодействия беспилотникам MEROPS стоят на вооружении армий США, Польши и Литвы. В частности, Минобороны Литвы недавно объявило о закупке 48 таких дронов. При этом AS-3 Surveyor разделены поровну на два варианта: 24 аппарата, оснащенных тепловизионной головкой самонаведения, и 24 аппарата, оснащенных радиочастотной головкой самонаведения.

Начало производства систем, предназначенных для противодействия беспилотным угрозам, в Германии и расширение их поставок странам «восточного фланга» НАТО недвусмысленно свидетельствует о подготовке Европы к возможному прямому военному противостоянию с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА