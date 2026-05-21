Военное обозрение

Украинская СВР: Россия готовит дестабилизацию ситуации в стране

Источник изображения: topwar.ru

Служба внешней разведки Украины (СВРУ), ранее особо не замеченная в информационном пространстве, решила сделать громкие заявления в адрес России. На сайте СВРУ опубликован доклад, в котором утверждается, что РФ готовится к дестабилизации ситуации в стране и подрыву внешней поддержки Киева западными партнерами.

В публикации идет ссылка на некие российские правительственные документы, которые якобы попали к украинской разведке. На их основании утверждается, что администрация президента России требует от спецслужб, МИД и российских СМИ максимально «раскрутить» медийную кампанию в украинском и европейском пространстве.

В докладе СВРУ обозначены и направления, по которым будет проводиться работа по «дискредитации» действующего украинского руководства. Спойлер: все перечисленные меры проводятся по инициативе киевского режима и, откровенно говоря, более чем успешно настраивают украинцев против режима Зеленского без помощи спецслужб и прочих ведомств РФ. По порядку.

Первое. Дискредитация мобилизации на Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. У ТЦК и без России это получается наилучшим образом.

Второе. Дискредитация «президента Украины», его команды и членов семьи. Сегодня семь лет, как Зеленский стал президентом. Из них два года находится у власти в нарушение Конституции. Ни одно предвыборное обещание, данное им семь лет назад, не выполнено. Об этом напоминают сами украинцы.

Третье. Недопущение второстепенности «медийного скандала вокруг А. Ермака и интервью Ю. Мендель», который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий. И эти процессы дискредитации Зеленского и его окружения не нуждаются во внешнем стимулировании. А вот обвинить РФ еще и в организации антикоррупционных дел — весьма «изящный» ход. Можно просто не воровать в космических масштабах.

