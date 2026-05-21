Пятый элемент

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев — о том, как новейшая двухместная модификация Су-57Д превратит флагман боевой авиации в летающий командный пункт для управления роем дронов

19 мая 2026 года ОКБ им. П.О. Сухого Объединенной авиастроительной корпорации приступило к летным испытаниям новой модификации истребителя пятого поколения — многофункционального двухместного самолета Су-57Д. Дебютный вылет выполнил шеф-пилот конструкторского бюро, Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Проверка в небе прошла штатно, полностью подтвердив параметры полетного задания.

«Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевой машины и возможностями самолета боевого управления», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Новинка открывает масштабную программу расширения боевого применения российской авиации будущего. Су-57Д станет ядром комплексов вооружения, активно использующих ведомые беспилотники, автономные дроны и дистанционно управляемые средства поражения последних серий. По сути, второй член экипажа возьмет на себя роль оператора роботизированных систем, действующих в связке с истребителем.

Су-57 стал первой отечественной платформой пятого поколения. В глобальном масштабе он оказался третьим таким самолетом, поднявшимся в воздух (первый полет состоялся в 2010 году), уступив по времени американским F-22 (1997 год) и F-35 (2006 год). Чуть позже российской машины в небо взлетел китайский первенец J-20.

Разработка велась по программе ПАК ФА — «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации». Конструкторам удалось создать машину, которая сочетает малую радиолокационную заметность, сверхманевренность и многовекторность: самолет одинаково эффективно завоевывает господство в воздухе и наносит точечные удары по наземным объектам.

Сегодняшний облик комплекса определяют минимальная ЭПР (эффективная площадь рассеяния), круговой обзор за счет распределенной системы радиолокационных станций, интеграция в единое информационное пространство сетецентрических воздушно-наземных операций, «интеллектуальный» борт, помогающий пилоту принимать решения.

Сейчас продолжаются работы над двигателем второго этапа, который позволит самолету осуществлять бесфорсажный полет на сверхзвуковой скорости. Кроме того, Су-57 стал первым серийным отечественным истребителем, способным прятать вооружение во внутренних отсеках для сохранения невидимости.

Международный дебют машины состоялся в 2024 году на выставке Airshow China в Чжухае, где российская техника оказалась в центре внимания. Уникальный по сложности пилотаж в исполнении Сергея Богдана тогда стал главным событием зарубежного авиасалона.

Заявленные летно-технические характеристики полностью соответствуют мировым требованиям к тяжелым многофункциональным комплексам. Самолет способен развивать максимальную скорость до 2 М (две скорости звука), а у земли этот показатель достигает 1350 км/ч. Практический потолок истребителя составляет 18 800 метров.

При нормальной взлетной массе в 26 700 кг максимальный вес машины может достигать 34 000 кг. Предельная масса полезной нагрузки — ракет, бомб и подвесных топливных баков — ограничена внушительными 7500 кг.

Платформа отличается высокой автономностью: максимальная продолжительность полета доходит до 10 часов. Перегоночная дальность без дозаправки составляет 2800 км. Использование одной дозаправки в воздухе увеличивает этот радиус до 5200 км, а двух — до 7800 км. При этом самолет сохраняет феноменальную сверхманевренность, ставшую визитной карточкой российских машин завоевания господства в воздухе.

Самолет оснащен передовым ракетным оружием. Для воздушного боя применяются сверхдальние ракеты Р-37М и снаряды средней дальности семейства Р-77.

Для работы по наземным целям используются высокоточные крылатые ракеты Х-69. Они обладают квадратным сечением, специально адаптированным под внутренние отсеки, и способны поражать объекты на удалении до 400 км. Также на вооружении самолета корректируемые авиабомбы типа «Гром» с дальностью полета до 120 км. Они выгодно отличаются от обычных бомб с модулями УМПК гораздо более высокой скоростью полета.

Главная особенность эволюции платформы — глубокое взаимодействие с беспилотной авиацией. Несколько лет силами Минобороны и разработчиков испытывается совместное боевое применение Су-57 и тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник».

В этой связке истребитель берет на себя функции воздушного командного пункта и самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Он координирует действия дрона, пока тот прорывает ПВО противника, и одновременно прикрывает ведомого от истребителей неприятеля.

Именно для эффективного распределения этих задач и создана модификация Су-57Д.

Введение в расчет пилота-оператора систем вооружения кардинально повышает боевые возможности всей группы. Подобный гибрид человека, искусственного интеллекта и роботизированных платформ формирует тактику, которая определит вектор развития мировой военной авиации на ближайшие десятилетия.

Автор — военный эксперт, редактор портала Militaryrussia

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора