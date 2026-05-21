HD Hyundai представила проект фрегата HDF 4000 TH для ВМС Таиланда

Верфь Hyundai Heavy Industries
ЦАМТО, 20 мая. Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) провела на верфи в Ульсане мероприятие для тайских СМИ в рамках продвижения фрегата HDF 4000 TH, заявленного на участие в тендере ВМС Таиланда.

В ходе мероприятия были раскрыты основные тактико-технические характеристики предлагаемой платформы и схема промышленной кооперации с тайскими предприятиями.

Тендер на поставку фрегата полным водоизмещением около 4000 т объявлен ВМС Таиланда в рамках бюджета 2026 ф.г. с предельной стоимостью контракта 17 млрд. бат (около 530 млн. долл.). По состоянию на конец апреля 2026 года заявки представили шесть участников из четырех стран: HD Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean (Республика Корея), ST Engineering (Сингапур), Navantia (Испания), ASFAT и Tais Shipyards (Турция). Пять приглашенных компаний от подачи предложений отказались.

Условиями тендера предусмотрено выполнение не менее 20% объема работ на территории Таиланда. Оценка предложений возложена на отборочный комитет ВМС с рассмотрением квалификационных, технических, офсетных и ценовых параметров.

Справочно

ВМС Таиланда планируют довести численность фрегатов в боевом составе с четырех до восьми единиц к 2037 году.

Предлагаемый HD HHI вариант имеет обозначение HDF 4000 TH (Hyundai Defense Frigate 4000 Thailand) и разработан на базе фрегата FFX Batch III "Чхуннам" (тип "Ульсан" Batch III), строящегося для ВМС Республики Корея, с учетом опыта реализации экспортного контракта на строительство фрегата для ВМС Перу. Длина корпуса – 129 м, полное водоизмещение – 4000 т.

Архитектура корабля предусматривает интеграцию систем вооружения и боевого управления производства Республики Корея, США и стран Европы по стандарту НАТО на единой платформе.

В качестве основного средства освещения воздушной обстановки предложен многофункциональный радар (MFR) с четырьмя неподвижными активными фазированными антенными решетками разработки LIG Nex1 (Республика Корея).

По заявлению HD HHI, выбор архитектуры с фиксированными АФАР соответствует тенденции отказа от вращающихся РЛС, реализуемой в проектах Constellation (США), FFX Batch III (Республика Корея), Mogami (Япония), Nilgiri (Индия), Hunter (Австралия), F125/F126 (Германия), Miecznik (Польша), F110 (Испания) и FDI (Франция).

В состав корабельной системы ПВО включен зенитный ракетный комплекс Barak (Израиль) в целях обеспечения совместимости с приобретенными ранее ВВС Таиланда комплексами Barak и интеграции в единый сетецентрический контур ВВС и ВМС Таиланда.

HD HHI предложила программу кооперации, которая включает пять тайских судостроительных предприятий с распределением задач по производственным возможностям каждого участника. Доля локализации первого корпуса заявлена на уровне 40% с последующим наращиванием по "перуанской модели" передачи технологий.

