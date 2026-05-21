На двухместном Су-57Д заметили необычную деталь

Двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д.
Источник изображения: Стрингер / РИА Новости

На двухместном Су-57Д заметили рисунок с «Охотником» и загадочной ракетой

Двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д, который совершил первый полет, получил рисунок с перспективными разработками. Необычную деталь можно заметить на кадрах, опубликованных Объединенной авиастроительной корпорацией в Telegram.

На киле самолета показаны силуэты двухместного Су-57, ударного дрона С-70 «Охотник» и однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate.

Также на логотипе изображены два загадочных боеприпаса. Одно изделие похоже на планирующую бомбу с оперением и раскрытыми крыльями, а второе можно принять за новую противорадиолокационную или аэробаллистическую ракету.

Ранее американское издание TWZ писало, что появление Су-57Д обеспечивает России участие в эксклюзивном клубе стран с двухместными истребителями пятого поколения. Ранее только в Китае работали над двухместной версией Chengdu J-20S. Автор допустил, что второй член экипажа Су-57Д сможет управлять ведомыми дронами.

