Военное обозрение

Рютте приветствовал появление кораблей НАТО в районе Ормузского пролива

НАТО приветствует стягивание рядом европейских стран боевых кораблей на Ближний Восток, поближе к Ормузскому проливу. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.

Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что считает важным появление кораблей некоторых стран Европы на Ближнем Востоке для возможного участия в восстановлении судоходства в Ормузском проливе. На данный момент ряд стран готовит операцию по разблокировке Ормуза, но начнется она только после окончания боевых действий. Возглавляют эту группу Франция и Великобритания.

Важно то, что многие страны объединяются вокруг планов для обеспечения свободного судоходства. Некоторые стягивают в регион свои силы, в том числе Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия, Великобритания и другие.

Однако в Европе может сформироваться и другая группа, выступающая за отправку военных кораблей в Ормуз, не дожидаясь окончания боевых действий. Причем у этой идеи немало сторонников, однако многие выступили против, поэтому консенсуса по данному вопросу достичь не удалось.

Как подчеркивается, сейчас в Европе нет никакого единства по большинству вопросов, каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Предполагается, что это искусственно созданное образование для противостояния США в скором времени прикажет долго жить.

