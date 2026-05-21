Рютте приветствовал появление кораблей НАТО в районе Ормузского пролива

Источник изображения: topwar.ru
НАТО приветствует стягивание рядом европейских стран боевых кораблей на Ближний Восток, поближе к Ормузскому проливу. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.
Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что считает важным появление кораблей некоторых стран Европы на Ближнем Востоке для возможного участия в восстановлении судоходства в Ормузском проливе. На данный момент ряд стран готовит операцию по разблокировке Ормуза, но начнется она только после окончания боевых действий. Возглавляют эту группу Франция и Великобритания.
Однако в Европе может сформироваться и другая группа, выступающая за отправку военных кораблей в Ормуз, не дожидаясь окончания боевых действий. Причем у этой идеи немало сторонников, однако многие выступили против, поэтому консенсуса по данному вопросу достичь не удалось.
Как подчеркивается, сейчас в Европе нет никакого единства по большинству вопросов, каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Предполагается, что это искусственно созданное образование для противостояния США в скором времени прикажет долго жить.