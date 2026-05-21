Россия и Китай призвали другие страны отказаться от «совместных ядерных миссий»

Россия и Китай призвали обладающие ядерным оружием государства и их неядерных союзников отказаться от дестабилизирующих схем «совместных ядерных миссий». Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина о дальнейшем укреплении российско-китайского всеобъемлющего партнерства и углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

В документе говорится, что Москва и Пекин призывают другие страны отказаться от «расширенного» и «передового» ядерного сдерживания и принять меры, которые в перспективе исключали бы создание новых подобных алгоритмов. Кроме того, Москва и Пекин выразили озабоченность накоплением Японией чувствительных ядерных материалов, достоверные подтверждения гражданского назначения которых отсутствуют. Россия и Китай призвали Токио придерживаться международных обязательств.

Как известно, практика так называемых «совместных ядерных миссий» стран НАТО зародилась в начале 1950-х годов, когда США под предлогом сдерживания СССР развернули в Европе свои тактические ядерные вооружения. В 1954 году американское ядерное оружие было размещено в Британии, а в последующие годы в ряде других европейских странах, включая Бельгию, Францию, Грецию, Италию, Голландию, Турцию и Западную Германию. Уже к началу 1970-х годов количество развернутых в Европе американских ядерных вооружений насчитывало 7300 единиц. Впоследствии в рамках ДРСМД из Европы была вывезена часть устаревших к тому времени систем.

В 2000-х и 2010-х годах некоторые европейские члены НАТО пересмотрели свой подход к совместному использованию ядерного оружия. В настоящее время в «совместных ядерных миссиях» участвуют 5 неядерных стран НАТО: Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.