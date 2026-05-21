В Индии приступили к испытаниям электромагнитной катапульты для авианосцев

Индийский Институт плазменных исследований (IPR) завершил лабораторные испытания прототипа электромагнитной пусковой установки (ЭМУ) собственной разработки. На следующем этапе специалисты IPR приступили к практической части проверки новейшего устройства.

В ходе демонстрационных испытаний платформа системы развила скорость 18 метров в секунду, а опыты в условиях блокировки подтвердили, что тяга ЭМУ составляет 8 килоньютонов. Индийская пусковая установка способна запускать 170-килограммовую полезную нагрузку, состоящую из 60-килограммового корпуса и 110-килограммового полезного груза.

Для высокоскоростного торможения используется гибридный механизм снижения скорости в сочетании с системой захвата на основе трения, что позволяет полезной нагрузке замедляться постепенно, а не резко останавливаться. В качестве движителя используются четыре комплекта двусторонних линейных индукционных двигателей.

Разработка индийских ученых должна стать прототипом электромагнитной катапульты для Военно-морских сил страны. Новейшая платформа сократить длину палуб авианосцев, необходимую для запуска самолетов, по сравнению с традиционными паровыми катапультами.

Технологии электромагнитного запуска как для военных, так и для промышленных целей в качестве альтернативы традиционным паровым катапультам разрабатываются в нескольких странах. Одной из наиболее известных является электромагнитная система запуска самолетов (EMALS) ВМС США, которая в настоящее время установлена на авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» (на фото). Аналогичные работы ведутся во Франции, КНР и России.

Прототип катапульты, разработанный в IPR, подчеркивает стремление Индии к самообеспечению в области передовых оборонных технологий, что снижает зависимость от иностранных систем и укрепляет внутренний инновационный потенциал.