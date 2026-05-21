На Западе назвали преимущества Су-57 перед F-22 и F-35

MWM: Су-57 имеет преимущества перед F-22 и F-35 по цене и обслуживанию

Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед западными самолетами F-22 и F-35 по цене и обслуживанию. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал напоминает, что Су-57 является одним из четырех истребителей пятого поколения, выпускаемых в мире, наряду с китайскими J-20 и J-35 и американским F-35 (производство пятого — американского F-22 — прекращено), который чаще остальных применялся в боевых условиях, включая задачи противовоздушной обороны, нанесение ударов по наземным целям и участие в воздушных боях.

«Особенно примечательным и выгодным аспектом конструкции истребителя является то, что его эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию были сопоставимы с истребителями Су-27 и Су-30, на смену которым он был создан, что позволяет обеспечить замену один к одному без увеличения нагрузки или снижения коэффициента готовности», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что почасовые эксплуатационные расходы американских истребителей пятого поколения больше на 60-100 процентов, чем у их предшественников четвертого поколения — самолетов F-15 и F-16. По данным MWM, такой проблемы у Су-57 нет.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Соответствующие кадры показала входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

До этого Telegram-канал Fighterbomber сообщал, что совершила проруливание новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57. Как тогда же заметил TWZ, создание Россией двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д объясняется его экспортными перспективами и обеспечением взаимодействия с ведомыми БПЛА, в частности С-70 «Охотником».