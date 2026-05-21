В США из-за Су-57Д увидели Россию в эксклюзивном клубе

Фото: Стрингер / РИА Новости
Появление двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д ставит Россию в эксклюзивный клуб. Об этом пишет американское издание TWZ.

Портал отмечает, что Су-57Д получил удлиненный, по сравнению с одноместным Су-57, фонарь с более крутым углом наклона, позволяющий разместить в кабине второго члена экипажа. Одной из основных задач нового самолета, по оценке TWZ, станет управление ведомыми дронами и самолетами.

«В настоящее время Китай является единственной другой страной, публично связанной с программой двухместного истребителя пятого поколения, в частности, с вариантом Chengdu J-20S, самолетом, который также широко известен своей связью с пилотируемо-беспилотными системами в рамках растущего семейства китайских боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведомых истребителей», — говорится в публикации.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Соответствующие кадры показала входящая в госкорпорацию «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация.

До этого Telegram-канал Fighterbomber сообщал, что совершила проруливание новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57. Как тогда же заметил TWZ, создание Россией двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д объясняется его экспортными перспективами и обеспечением взаимодействия с ведомыми БПЛА, в частности С-70 «Охотником».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
