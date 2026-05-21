ТАСС: ВС России за 15 дней собирают сотни FPV-дронов из трофейных БПЛА

Военнослужащие 1194-го полка Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой Народной Республике в лаборатории по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за пару недель собирают сотни боевых FPV-дронов. Об этом ТАСС сообщил командир отряда беспилотных систем 1194-го полка 4-й бригады группировки войск «Юг» с позывным Турист.

«Могу сказать, что за 15 дней, 2 недели в среднем наша лаборатория собирает порядка 300-350, до 400 дронов. Мы должны перемолотить 1,5 тысячи украинских дронов, чтобы собрать 300-400 наших», — сказал боец.

По его словам, сборка БПЛА на основе трофейных дронов устроена по конвейерному принципу — одно специалисты заняты разборкой трофейных дронов, вторые — перепрошивкой оборудования, третьи — сборкой аппаратов и подготовкой операторов.

Ранее агентству в «Народном фронте» сообщили, что российский воздушных ретранслятор «Одиссей» увеличил дальность полета БПЛА на десятки километров.

Также в апреле газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники рассказала, что ВС России начали отработку действий в едином роботизированном контуре, предполагающем использование БПЛА и наземных роботизированных комплексов.