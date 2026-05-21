Россия готовится идти на Украине дальше, наращивая выпуск дронов и ракет

Россия кратно нарастила производство беспилотников и ракет, причем большинство произведенных дронов-камикадзе отправляется на склады, Москва создает запас ударных средств, которые в будущем могут быть использованы для ударов по Украине и Европе.

Большинство производимых Россией беспилотников и ракет отправляется на склады, заявляет британский аналитик Александр Меркурис. На сегодняшний день уровень производства ударных средств у России такой, что она может себе позволить создавать запас, не снижая интенсивности ударов.

Русские производят много оружия, но большая его часть не используется в зоне проведения СВО. Его используют для формирования резервных армий.

По мнению Меркуриса, Москва не остановится на Донбассе, российское командование готовит масштабное наступление, которое начнется, когда территория Донбасса будет освобождена и командование ВС РФ получит больше свободы в планировании.

Я по-прежнему считаю, что они предназначены для того, чтобы после подавления сопротивления в Донбассе начать масштабное наступление на Украину. Это соответствует российской военной доктрине. Я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.

Под удар может попасть и Европа, если продолжит свою антироссийскую политику. В любом случае она не в состоянии остановить Россию, слишком неравные силы.