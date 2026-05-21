Россия и Китай обеспокоены милитаризацией Арктики со стороны США

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай обеспокоены милитаризацией Арктики США и их союзниками, следует из совместного заявления двух стран.

Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны выражают обеспокоенность в связи с милитаризацией США и их союзниками высоких широт, подтверждают приверженность нормам международного права в Арктике, уважению суверенитета и территориальной целостности арктических государств, выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности, а также в развитии в регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по линии профильных многосторонних форматов, включая Арктический совет", - говорится в тексте документа.

Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.