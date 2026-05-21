Совфед одобрил закон о защите арестованных за границей россиян силами армии

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве привлекать Вооруженные силы РФ для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России, а также компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН.

"Закон устанавливает дополнительные меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и основам публичного правопорядка Российской Федерации", - говорится в заключении конституционного комитета СФ.

В соответствии с документом, ВС РФ по решению президента в пределах своих полномочий могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или преследуются в уголовном или ином порядке на основании решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ.

Уточняется, что речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН.

Уточняется, что по решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут принимать органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.

Закон должен вступить в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.