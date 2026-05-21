Чехия поставит контингенту ВС США в Европе разведывательные БЛА

ЦАМТО, 20 мая. Чехия поставит разведывательные беспилотные авиационные комплексы (БАК) подразделениям СВ США, дислоцированным в Европе.

Контракт подписан с чешской компанией U&C UAS, учрежденной совладельцами украинского производителя DeViRo.

Как сообщается в пресс-релизе U&C UAS от 17 мая, соглашение реализуется во взаимодействии с американским государственным контрагентом ATP Gov. Поставляемые комплексы предназначены для обеспечения охраны и разведки в интересах группировки ВС США на европейском ТВД.

Контракт подписан между U&C UAS (Чешская Республика, г.Колин) и структурами U.S. Army Europe and Africa (USAREUR-AF; сухопутный компонент МО США, находящийся под двойным подчинением Европейского и Африканского командований ВС США) при посредничестве компании ATP Gov. Финансовые показатели сделки и количественные параметры поставляемых комплексов сторонами не раскрываются. Предметом поставки являются разведывательные БАК, предназначенные для решения задач ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) в интересах группировки СВ США в Европе.

Подписанию контракта предшествовали испытания платформы в ходе войсковых учений, моделировавших сценарии современного высокоинтенсивного конфликта. По заявлению коммерческого директора U&C UAS Давида Йирмана, в рамках оценочных мероприятий комплекс продемонстрировал эксплуатационную надежность, обеспечив непрерывное наблюдение и передачу данных в реальном масштабе времени. Заказчик подтвердил соответствие системы требованиям, предъявляемым к разведывательным средствам в условиях современных боевых действий.

В производственной линейке U&C UAS имеются разведывательные БАК STORK LR и ударные MACE. Платформа STORK LR представляет собой европейскую модификацию украинского разведывательного БЛА "Лелека-100" разработки DeViRo, серийно выпускаемого с 2014 года. На производственной площадке в г.Колин (Чехия) организована серийная сборка с проектной мощностью около 100 разведывательных и ударных БЛА в год. Испытания, техническое обслуживание и подготовка операторов осуществляются на территории Украины.

Компания U&C UAS учреждена в июле 2022 года совладельцами украинского предприятия DeViRo в целях локализации производства БАК на территории ЕС и обхода действующих на Украине ограничений на экспорт продукции военного назначения. В состав руководящих органов компании входил, в частности, бывший еврокомиссар Штефан Фюле, обозначавший в качестве стратегической задачи выход на рынки государств-членов НАТО. В феврале 2026 года U&C UAS подписала контракт с индийской TUNGA Aerospace Industries Private Limited, предусматривающий поставку БАК с перспективой передачи технологий и организации совместного производства на территории Индии.

Закупка осуществляется в рамках расширения номенклатуры разведывательных БЛА ВС США, в том числе с использованием украинских технологических решений, локализованных в третьих странах.

Параллельно Министерство обороны США реализует программу Drone Dominance, запущенную в декабре 2025 года с объемом финансирования свыше 1 млрд. долл., в рамках которой к поставкам БЛА для СВ США привлечены 11 отобранных компаний, включая украинскую UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp). Контракт с U&C UAS реализуется вне периметра программы Drone Dominance и относится к закупкам в интересах группировки СВ США в Европе.