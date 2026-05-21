В России заявили о «подготовке к Судному дню» без Путина в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Корнев: ВС России впервые проводят учения СЯС, когда Путин находится не в Москве

Вооруженные силы (ВС) России впервые в своей истории проводят учения стратегических ядерных сил (СЯС) — «подготовку к Судному дню» — в то время, когда президент страны Владимир Путин находится не в Москве. На это обстоятельство внимание РИА Новости обратил военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады, когда Верховного главнокомандующего нет в Москве. Президент ведь сейчас в Китае», — сказал аналитик.

По его словам, таким образом российская сторона «демонстрирует, что приказ о применении ядерного оружия может поступить из самолета или вообще из-за рубежа». Также эксперт отметил, что активное привлечение Белоруссии к учениям стало ответом России на западную концепцию Nuclear Sharing, предполагающую размещение ядерного оружия НАТО в третьих странах.

Ранее Минобороны России сообщило, что в вооруженных силах стартовали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, которые пройдут с 19 по 21 мая.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, эти маневры представляют собой «немой диалог» со странами Запада, лидеры которых, как он считает, утратили веру в возможность реального использования оружия массового поражения и при этом угрожают Москве.

