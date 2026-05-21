Маск: Без сокращения расходов корабль Америка может пойти ко дну

Илон Маск выразил серьёзную обеспокоенность растущим государственным долгом США. По его словам, Америка рискует столкнуться с фактическим банкротством», если не остановить неконтролируемые расходы и коррупцию. При этом Маск подчёркивает, что банкротство можно сколько угодно не признавать юридически, но самого факта это не отменит.

Американский бизнесмен:

Страна, она как человек: если тратить больше, чем зарабатывать, и делать это неразумно, то в итоге наступит банкротство. Сейчас США делают именно так. И мы идём к банкротству де-факто.

Согласно прогнозам на финансовый 2026 год, дефицит федерального бюджета США составит невероятные 2 триллиона долларов. Это означает, что правительство занимает примерно 2 миллиарда долларов в день. Суммарный долг США составляет 39,2 трлн долларов и растёт с ускорением.

В свою очередь растущий дефицит уже приводит к серьёзным последствиям на рынке. Доходность американских казначейских облигаций, так называемых Treasuries, демонстрирует тенденцию к росту - более 5% доходности. Более высокие цифры отражают опасения инвесторов по поводу устойчивости американских финансов. В результате значительно увеличиваются затраты на обслуживание государственного долга.

В 2026 году США уже платят около 3 миллиардов долларов в день только по процентам - то есть, больше триллиона в год. Общие выплаты продолжают расти, вытесняя расходы на оборону и другие приоритеты, к концу года могут достигнуть 1,5 трлн долларов.

Маск подчёркивает, что без жёсткого сокращения расходов и повышения эффективности «корабль Америка может пойти ко дну». Ситуация остаётся одной из главных экономических угроз для США в ближайшие годы.