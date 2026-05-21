Российский «Сварог 1000» пройдет испытания на СВО

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Российский наземный колесный роботизированный комплекс (НРТК) «Сварог 1000» грузоподъемностью до одной тонны пройдет испытания на специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал Научно-производственный центр НПЦ «Сварог».

В организации уточнили, что данный НРТК имеет две модификации — первая работает на газу, тогда как вторая — на аккумуляторных батареях. «Одним из преимуществ нашего НРТК является возможность автономного движения по маршруту как с использованием спутниковых данных, так и без них. Кроме того, есть возможность использования связи, построенной на основе Mesh-сети», — добавил НПЦ.

Также в организации рассказали о планах испытать на СВО НРТК «Сварог 500» грузоподъемностью до полутонны.

В феврале агентство со ссылкой на инструктора центра беспилотных систем морской пехоты Центральной группировки войск с позывным Руна сообщило, что российские дроны «Сварог-20» позволили кратно — в 13 раз — нарастить объемы доставки грузов в зоне СВО.

В том же месяце ТАСС узнало от НПЦ, что российские беспилотники-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне СВО.

