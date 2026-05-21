На РОС запланировали использовать ИИ

«Роскосмос»: На Российской орбитальной станции планируют использовать ИИ

На перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом ТАСС рассказал директор департамента цифровой трансформации госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Горшков.

«Искусственный интеллект будет отвечать за управление, за стыковку, за функционирование станции в принципе. То есть космонавты будут в большей степени сосредоточены на научных экспериментах, нежели на управлении самой орбитальной станции», — сказал руководитель в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Директор департамента добавил, что ИИ для РОС будет основан на российских разработках.

В апреле агентство со ссылкой на презентацию заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Кожевникова сообщило, что полную конфигурацию РОС могут развернуть к 2034 году.

В том же месяце генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что РОС на начальных этапах должна работать без участия человека.