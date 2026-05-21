Войти
Lenta.ru

На РОС запланировали использовать ИИ

129
0
0
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

«Роскосмос»: На Российской орбитальной станции планируют использовать ИИ

На перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом ТАСС рассказал директор департамента цифровой трансформации госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Горшков.

«Искусственный интеллект будет отвечать за управление, за стыковку, за функционирование станции в принципе. То есть космонавты будут в большей степени сосредоточены на научных экспериментах, нежели на управлении самой орбитальной станции», — сказал руководитель в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Директор департамента добавил, что ИИ для РОС будет основан на российских разработках.

В апреле агентство со ссылкой на презентацию заместителя генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Кожевникова сообщило, что полную конфигурацию РОС могут развернуть к 2034 году.

В том же месяце генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что РОС на начальных этапах должна работать без участия человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА