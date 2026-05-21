В ФСВТС рассказали о реализации контракта по поставкам С-400 Индии

ФСВТС: реализация контракта по поставкам Индии комплексов С-400 идет по графику

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Реализация контракта по поставкам Индии комплексов С-400 идет по графику, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Процесс идет, реализация контракта осуществляется. Так что все идет у нас в согласованные сроки, которые между странами существуют. В графике", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о сроках новой поставки комплексов С-400 Индии.

Первый контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года на сумму в 5,43 миллиарда долларов. Первый полковой комплект Индия получила в декабре 2021 года, второй - в апреле 2022 года, третий - в феврале 2023 года. Министры обороны России и Индии Андрей Белоусов и Раджнатх Сингх в июне 2025 года согласовали график поставки оставшихся двух ЗРС. Ожидается, что их поставят в 2026 и 2027 годах.

Также совет по оборонным закупкам Индии сообщил 27 марта 2026 года, что одобрил приобретение российских зенитных ракетных систем С-400, средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов на общую сумму в 25 миллиардов долларов.