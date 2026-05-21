Минобороны РФ сообщило об отработке пусков «Искандер-М» на учениях ядерных сил

В рамках учений ядерных сил отработано приведение ядерных сил РФ в высшие степени готовности, отрабатываются ракетные пуски комплексов «Искандер-М». Об этом 20 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что всего к учениям привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 единиц техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, восемь из которых — стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Минобороны России 19 мая сообщило, что в Вооруженных силах РФ в период с 19 по 21 мая пройдут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциальной угрозы агрессии. Уточняется, что учения проводятся с целью совершенствования навыков работы руководящего и оперативного состава в организации управления подчиненными войсками.

Кроме того, командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев 12 мая сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия провела успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».