Войти
Военное обозрение

Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами

137
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бандеровский режим планирует использовать для борьбы с российскими «Геранями» безэкипажные катера, оснащенные дронами-перехватчиками. Об этом сообщает немецкая пресса.

Российские дроны-камикадзе при атаках на Украину используют русла рек для ориентирования и ухода от радаров ПВО. Летящий над рекой беспилотник очень сложно обнаружить и сбить, чем и пользуются российские военные. Однако украинские специалисты предложили вариант с использованием безэкипажных катеров с дронами-перехватчиками, которые будут дежурить на воде в ожидании российских дронов-камикадзе.

Работы в этом направлении ведутся, представители Киева уже похвастали своими разработками перед немцами, продемонстрировав им безэкипажный катер Katran X1.2, оснащенный сразу 27 дронами-перехватчиками MAC Dead Fly. БЭК с таким арсеналом может работать и против группы российских дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Мобильные противодроновые платформы планируется использовать на Днепре для перехвата российских дронов-камикадзе типа «Герань», летающих вдоль русла рек.

На каком сейчас этапе работы по созданию системы перехвата российских беспилотников не сообщается, но, судя по публикации, БЭКи с дронами появятся на реках Украины уже в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА