Шугаев заявил об интересе к российским системам ПВО у зарубежных партнеров

Шугаев: российские системы ПВО вызывают большой интерес у иностранных партнеров

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО вызывают большой интерес у всех партнеров Москвы, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Сегодня системы ПВО, естественно, это один из первостепенных видов вооружений, который, конечно, вызывает большой интерес у всех наших партнеров", - сказал Шугаев.

Он отметил, что опыт специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке доказывает, что системы ПВО весьма востребованы.

"Поэтом новейшие системы, которые показывают свою эффективность, несомненно вызывают большой интерес", - подчеркнул Шугаев.