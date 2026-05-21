Акустическая система "СКАНЕР 2.1": прорыв в обнаружении БЛА от Госкомвоенпрома Беларуси

Дрон в небе над городом.

ЦАМТО, 20 мая. Специалистами компании "ИнноТех Солюшнс" (Республика Беларусь) разработана акустическая локационная система нового поколения – АЛС "СКАНЕР 2.1".

Ключевой особенностью системы является то, что она эффективно обнаруживает дроны, управляемые по оптоволокну, детектирование которых средствами радиомониторинга крайне затруднительно.

Назначение АЛС "СКАНЕР 2.1":

- создание зоны обнаружения и пеленгования БЛА квадрокоптерного типа с электродвигателями;

- при совместной работе с элементами комплекса "АЛС "Сканер" – детектирование БЛА самолетного типа и определения их параметров полета: скорость, курс;

- применение в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава.

Технические преимущества:

- малые габариты: диаметр устройства – 23 см, вес в сборе – 1,2 кг;

- мобильность: время развертывания на местности – менее 2 минут;

- дальность обнаружения: FPV-дроны 100-300 м, БЛА с ДВС 1000-1500 м (зависит от акустической обстановки);

- автономность: не менее 12 часов от встроенного источника электропитания.

В системе применены алгоритмы искусственного интеллекта для фильтрации посторонних шумов и выделения характерного акустического портрета FPV-дронов. Оповещение оператора дублируется на экран смартфона и смарт-часы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.