Акустическая система "СКАНЕР 2.1": прорыв в обнаружении БЛА от Госкомвоенпрома Беларуси

ЦАМТО, 20 мая. Специалистами компании "ИнноТех Солюшнс" (Республика Беларусь) разработана акустическая локационная система нового поколения – АЛС "СКАНЕР 2.1".
Ключевой особенностью системы является то, что она эффективно обнаруживает дроны, управляемые по оптоволокну, детектирование которых средствами радиомониторинга крайне затруднительно.
Назначение АЛС "СКАНЕР 2.1":
- создание зоны обнаружения и пеленгования БЛА квадрокоптерного типа с электродвигателями;
- при совместной работе с элементами комплекса "АЛС "Сканер" – детектирование БЛА самолетного типа и определения их параметров полета: скорость, курс;
- применение в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава.
Технические преимущества:
- малые габариты: диаметр устройства – 23 см, вес в сборе – 1,2 кг;
- мобильность: время развертывания на местности – менее 2 минут;
- дальность обнаружения: FPV-дроны 100-300 м, БЛА с ДВС 1000-1500 м (зависит от акустической обстановки);
- автономность: не менее 12 часов от встроенного источника электропитания.
В системе применены алгоритмы искусственного интеллекта для фильтрации посторонних шумов и выделения характерного акустического портрета FPV-дронов. Оповещение оператора дублируется на экран смартфона и смарт-часы.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.