Швеция объявила о крупнейших инвестициях в оборону

ЦАМТО, 20 мая. Швеция намерена закупить во Франции четыре фрегата за 4,25 млрд. долл. с первой поставкой в 2030 году.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, это крупнейшие оборонные вложения страны с 1980-х годов, сообщает "Коммерсант".

Он добавил, что таким образом Швеция вносит "свой вклад в повышение безопасности Балтийского моря в будущем". Поставку фрегатов выполнит компания Naval Group.

После публикации сообщений о предстоящей сделке акции шведского производителя истребителей Saab выросли на 5,3%. Акции немецких оборонных производителей Rheinmetall, Renk и Hensoldt выросли на 5-8%. Немецкий индекс DAX вырос на 1,3%, а общеевропейский Stoxx 600 – на 0,8%, отмечает "Коммерсант".