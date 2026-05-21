Войти
ЦАМТО

Швеция объявила о крупнейших инвестициях в оборону

138
0
0
Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

ЦАМТО, 20 мая. Швеция намерена закупить во Франции четыре фрегата за 4,25 млрд. долл. с первой поставкой в 2030 году.

По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, это крупнейшие оборонные вложения страны с 1980-х годов, сообщает "Коммерсант".

Он добавил, что таким образом Швеция вносит "свой вклад в повышение безопасности Балтийского моря в будущем". Поставку фрегатов выполнит компания Naval Group.

После публикации сообщений о предстоящей сделке акции шведского производителя истребителей Saab выросли на 5,3%. Акции немецких оборонных производителей Rheinmetall, Renk и Hensoldt выросли на 5-8%. Немецкий индекс DAX вырос на 1,3%, а общеевропейский Stoxx 600 – на 0,8%, отмечает "Коммерсант".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Швеция
Компании
Renk
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 23:13
  • 15847
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА