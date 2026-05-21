ВВС Перу приобрели новый самолет ВТА C-27J "Спартан NG"

ЦАМТО, 20 мая. Итальянская компания Leonardo S.p.A. подписала с Агентством по закупкам ВС Перу (ACFFAA) контракт на поставку самолета ВТА C-27J "Спартан NG" (Next Generation) для ВВС этой страны.

Как сообщает Infodefensa.com, стоимость заключенного соглашения составила 51,971 млн. евро (около 61 млн. долл.). Поставка запланирована на 2027 год. Кроме того, ожидается, что в 2027 ф.г. для ВВС Перу будет приобретен второй C-27NG.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года компания Alenia Aermacchi подписала с Министерством обороны Перу контракт на поставку двух самолетов ВТА C-27J "Спартан" стоимостью около 121,9 млн. долл. Обе машины (FAP 328 и FAP 329) были поставлены в 2015 году.

31 декабря 2014 года командование ВВС Перу заключило с Alenia Aermacchi контракт на поставку двух дополнительных C-27J "Спартан". Стоимость этих самолетов оценивается в 119,4 млн. долл. Первый самолет второй партии (FAP 330) прибыл в Перу в ноябре 2015 года, второй (FAP 331) – в декабре 2017 года.

Поставленные C-27J используются для перевозки войск и грузов, VIP-персон и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. Их налет на начало 2026 года составил около 16 тыс. часов.

В конце 2024 года на выставке Sitdrone Air & Space 2024 компания Leonardo приступила к переговорам по поставке ВВС Перу дополнительных C-27J. В итоге в бюджете на 2026 ф.г. было выделено 240 млн. солей на приобретения первого C-27J NG. Второй самолет предполагается заказать в 2027 ф.г.

Как сообщалось ранее, конечной целью командования ВВС Перу является приобретение до 12 самолетов C-27J "Спартан", предназначенных для замены Ан-32B.

Выбор в пользу C-27J NG был сделан, в том числе, благодаря наличию мощных двигателей, необходимых для выполнения задач в сложных географических условиях Перу, включая посадки на высокогорных аэродромах. Грузовой отсек "Спартана" поперечным сечением 3,33х2,60 м является самым большим в своем классе. Самолет оборудован вспомогательной силовой установкой, обеспечивающей применение на неподготовленных площадках, винглетами, улучшающими скороподъемность и увеличивающими максимальную взлетную массу более чем на 1000 кг.