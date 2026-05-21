Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия «перехватывает инициативу» у российской, количество наступательных действий ВСУ на сегодняшний больше, чем у российских войск. С таким утверждением выступил главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинской прессе.

Украинский генерал рассказал журналистам, что ВСУ якобы «перехватывает инициативу» у российских войск, однако привести какие-либо примеры этого не смог. По словам Сырского, интенсивность штурмовых действий ВС РФ якобы «упала» на фоне «очень больших потерь». Кстати, давно замечено, что Сырский очень любит рассказывать про «потери России», но постоянно умалчивает про украинские. Судя по его заявлениям, в ВСУ вообще никаких проблем нет.

Речь идет не только о сдерживании атак, но и об изменении динамики боевых действий на отдельных участках фронта.

В принципе, ничего нового в заявлениях главкома ВСУ нет, о переходе некоторых подразделений украинской армии к атакам в Запорожской области уже сообщалось ранее, тяжелые бои идут в районе Степногорска, но о «перехвате инициативы» ВСУ речи не идет. Однако украинские журналисты подают все как «великие победы» украинской армии.

Ранее украинские ресурсы сообщали, что наступление ВСУ, затеянное Сырским, призвано отвлечь внимание от коррупционного скандала, связанного с Ермаком. Зеленский пытается переключить внимание, интервью главкома ВСУ тоже из этой серии.