Подготовка к Судному дню. Россия проверяет самое грозное оружие

Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Давид Нармания. На днях состоялись испытания новой российской баллистической ракеты "Сармат". А сейчас Россия проверяет готовность всей ядерной триады — на земле, в воде и воздухе. О том, как проходят масштабные маневры, — в материале РИА Новости.

Во всех доменах

Учения продлятся с 19 по 21 мая.

"Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России", — сообщили в Минобороны.

Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии

На территории Белоруссии маневры стартовали еще в понедельник.

"Привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", — уточнили в Минске.

Основной упор — на скрытности перемещений на значительные расстояния, а также выполнении расчетов для применения сил и средств ядерного сдерживания.

Тысячи солдат и сотни единиц техники

Учения действительно крупные. С российской стороны к ним привлекут РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В маневрах задействованы около 64 тысяч солдат и офицеров, порядка 7800 единиц ВВСТ (вооружение, военная и специальная техника), в том числе:

  • больше 200 ракетных пусковых установок,
  • 73 корабля,
  • 13 подводных лодок, в том числе восемь — стратегического назначения;
  • свыше 140 летательных аппаратов.

Сопоставимые по масштабу учения последний раз проводились два года назад, причем в два этапа. Тогда в приоритете было нестратегическое ядерное оружие. В мае маневры провели в Южном военном округе, в том числе с использованием специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер". Также экипажи ВКС практиковались в нанесении ударов авиационными средствами поражения со специальной боевой частью, в частности гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

На втором этапе, в июне, эти же боевые навыки вооруженные силы России и Белоруссии отрабатывали совместно.

Впервые в истории

Эксперты выделяют несколько особенностей нынешних учений.

"Впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады, когда Верховного главнокомандующего нет в Москве, — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Президент ведь сейчас в Китае. Таким образом, мы покажем, что приказ о применении ядерного оружия может поступить из самолета или вообще из-за рубежа".

Все недоброжелатели России увидят: глава государства, где бы он ни находился, держит руку на пульсе — и на кнопке.

Еще один фактор — активное привлечение Белоруссии.

"Эти учения — прозрачный намек Европе, что Россия готова ответить на западную концепцию Nuclear Sharing. В НАТО под этим подразумевают размещение американских ядерных вооружений на территории третьих стран. Теперь и Москва выстраивает соответствующую систему безопасности и сдерживания от возможного развития ядерных сил в Европе", — подчеркнул эксперт.

При этом он отверг предположение о связи маневров с высказыванием министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что у НАТО есть оружие против российской военной инфраструктуры в Калининградской области.

"Не стоит девальвировать средства ядерного сдерживания, которые применят в случае угрозы существованию России. К ним не стали бы прибегать из-за провокационных высказываний. Эти маневры были давно запланированы", — уточнил Корнев.

Есть еще оно обстоятельство. Дело в том, что это первые мероприятия подобного рода после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Между Москвой и Вашингтоном не осталось двусторонних документов по ядерному оружию.

Дональд Трамп после визита в Пекин заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином вопрос регулирования в этой сфере.

"У нас [с Китаем] есть очень хорошее понимание, — заверил он. — Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей".

Возможно, эту тему затронет в Пекине и Владимир Путин. Но Москва и Вашингтон предпочитают держать порох сухим. И на убедительную демонстрацию ядерной мощи — испытания "Сармата" и стратегические учения — США отвечают куда более скромно: на 20 мая запланирован пуск МБР Minuteman III.

