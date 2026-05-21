ВСУ начали массово терять дорогостоящие разведывательные дроны

Применяемые Украиной разведывательные беспилотники становятся одноразовыми, российские дроны-перехватчики всё чаще сбивают дорогостоящую технику ВСУ. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Украинская армия теряет от 40 до 80 тысяч долларов за один вылет, если российские дроны перехватывают разведывательные беспилотники. Как отмечают в ВСУ, после массового поступления в российские войска дронов-перехватчиков срок службы украинских разведывательных БПЛА резко сократился. По сути, они стали одноразовыми, хотя создавались для сотен часов нахождения в воздухе.

И теперь перед ВСУ стоит дилемма: продолжить закупать дорогостоящие разведывательные дроны с высоким качеством работы, но с риском потерять их уже после первых вылетов, или перейти на более дешевые БПЛА, которые не жалко потерять, но с худшим качеством разведки.

Пока решение не принято, разработчики дронов предлагают создать беспилотники с системами уклонения от атак перехватчиков. Стоимость их будет дороже, но так и Украина платит за них не своими деньгами.