Российская РСЗО «Сарма».

Западные военные СМИ активно обсуждают представленную в сентябре 2025 года Президенту России В.Путину новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма». 300-мм тяжёлая пусковая установка (ПУ) на бронированном шасси КамАЗ-63501 была продемонстрирована Главкому ВС РФ на заводе компании «Мотовилихские заводы» во время его посещения Перми.

Как известно, одной из проблем интенсивного использования РСЗО на поле боя является длительность этапа перезарядки. После выполнения огневой задачи РСЗО быстро покидают позицию, чтобы избежать контрбатарейного огня, а затем отправляются к месту перезарядку. Перезарядка более ранней 300-мм РСЗО «Смерч» (12 направляющих) на базе старого шасси МАЗ даже при благоприятных условиях занимает не менее 18 минут, поскольку каждый ствол приходится перезаряжать по очереди. Новая РСЗО призвана решить эту проблему.

300-мм РСЗО 9А55 «Сарма» в развернутом состоянии с поднятой ПУ и двумя гидравлическими стабилизаторами, выдвинутыми сзади.

Новейшая российская 300-мм шестиствольная РСЗО 9А55 «Сарма» (9А55-Э в экспортном варианте) установлена на новой внедорожной платформе «КамАЗ» 63501 с колесной формулой 8х8. Платформа оснащена кабиной с передним расположением органов управления и обеспечивает защиту 1-го уровня по стандарту НАТО STANAG 4569 (экспортный вариант). Кабина оснащена новейшей инерциальной навигационной системой и спутниковой навигацией, поддерживающей ГЛОНАСС, GPS, BeiDou и Galileo.

Основные ТТХ РСЗО «Сарма»

Кабина экипажа полностью кондиционирована, поэтому систему можно использовать при высоких температурах окружающей среды, характерных, например, для региона Ближнего Востока. В стандартную комплектацию входит центральная система подкачки шин, которая позволяет водителю регулировать давление во всех восьми колесах в зависимости от рельефа местности, что особенно удобно в условиях пустыни или пересеченной местности.

Полная масса пусковой установки (ПУ) с экипажем и загруженным контейнером составляет 28 тонн, а максимальная скорость по шоссе – 95 км/ч при запасе хода до 1000 км.

И ПУ, и сопровождающая ее транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) для перезарядки ракет на базе КамАЗа 63501 с колесной формулой 8х8 оснащены двумя стабилизаторами с гидравлическим приводом, которые опускаются в задней части перед началом стрельбы или, в случае с машиной для перезарядки, перед перезарядкой.

После того как все шесть ракет израсходованы, ТЗМ (оснащенная гидравлическим краном в задней части кабины) подъезжает к огневой позиции, отработанный контейнер снимается и заменяется новым, полностью загруженным, весом около 7,4 тонн, после чего можно снова начинать обстрел целей.

РСЗО «Сарма» позволяет произвести полный залп шестью 300-мм реактивными снарядами за 18 секунд и обеспечивает более высокую точность (не более 0,21%), поскольку установка оснащена системой автономной коррекции траектории полета (АКТП) реактивных снарядов.

По данным генерального подрядчика, коррекция полета по тангажу и рысканию осуществляется на основе сигналов системы управления огнем, поступающих от газодинамической системы.

Транспортно-заряжающая машина РСЗО «Сарма»

Доступен полный ассортимент неуправляемых и управляемых ракет, таких же, как те, что используются в гораздо более старых колесных РСЗО 9К515 «Смерч» и «Торнадо-С».

Максимальная и минимальная дальность стрельбы зависит от типа боеприпаса. Так, управляемый снаряд 9М543 с осколочно-фугасной боевой частью эффективен на дальности от 30 до 120 км.

Неуправляемая ракета 9М549 имеет такую же дальность и несет 72 суббоеприпаса, а 9М55F и 9М528 оснащены выпрыгивающей осколочно-фугасной боевой частью. Дальность стрельбы последней составляет от 25 до 90 км.

Зарубежному заказчику помимо пусковой установки и дистанционно управляемого космического аппарата, может быть предоставлена ​​полная система, включающая БПЛА Supercam S350 NG и соответствующую наземную станцию ​​управления, а также транспортные средства для технического обслуживания и запасные части.

Согласно официальным заявлениям, РСЗО «Сарма» является частью масштабной программы модернизации артиллерийских войск России, направленной на повышение живучести, точности и скорости доставки боеприпасов.

РСЗО «Сарма» с шестью пусковыми трубами, меньшим боекомплектом и повышенной мобильностью представляет собой следующий этап развития российской тяжёлой реактивной артиллерии. По утверждению разработчиков, баланс огневой мощи и мобильности системы делает её более адаптируемой к современным условиям ведения боевых действий.

Источник: Shepard