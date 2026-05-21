В Минобороны показали работу дрона-разведчика "Мерлин-ВР"

Минобороны опубликовало видео с работой расчета дронов-разведчиков "Мерлин-ВР"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с работой расчета дронов-разведчиков "Мерлин-ВР" группировки войск "Центр" на добропольском направлении спецоперации.

Дрон-разведчик "Мерлин-ВР" - это современный БПЛА, предназначенный для ведения воздушной разведки и наблюдения. Комплекс способен продолжительное время вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также нести различную разведывательную аппаратуру.

"Задачей БПЛА является обнаружение и наблюдение за объектами в любое время суток и при различных погодных условиях, в том числе, под снежным покровом и за маскировочными сетями", - отметили в Минобороны России.

На кадрах ведомства видно, как в ходе выполнения боевой задачи расчет дронов-разведчиков "Мерлин-ВР" скорректировал огонь артиллерии по выявленному пункту управления беспилотников ВСУ.

"С применением высокоточного корректируемого 152-мм артиллерийского боеприпаса "Краснополь" цель была уничтожена. Корректировка огня и подтверждение поражения цели велись в режиме реального времени", - подчеркнули в Минобороны РФ.